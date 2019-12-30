تراند اليوم : فنان أمريكي مشهور ينازع الموت في مستشفي بغينيا-شاهد

قالت صحيفة ذا مترو البريطانية، إن الممثل الأمريكي زاك إيفرون بين الحياة والموت بعد نقله الى المستشفى إثر إصابته بـ التيفوئيد أو العدوى البكتيرية المماثلة خلال تصويره لمسلسل جديد في بابوا غينيا الجديدة.

ولفتت الصحيفة البريطانية، إلى أن بعد إسعاف زاك إيفرون نقل بالطائرة من بابوا غينيا الجديدة الى استراليا، وذلك بعد الاطمئنان على صحته كي يتمكن من تحمل ساعات رحلته الطويلة.

وكشفت ذا مترو، أن زاك إيفرون تعرض لهذه الوعكة الصحية يوم عيد الكريسماس الذي يصادف يوم 25 ديسمبر.

وكان زاك إيفرون يصور مسلسله الجديد Killing Zac Efron الذي يركز على مغامراته أدغال داخل جزرة نائية، وصرح من قبل الممثل الامريكي بـ”أنا متحمس لاستكشاف أي منطقة مجهولة واكتشاف ما تنتظره مغامرة غير متوقعة!”.