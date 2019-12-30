لقاء سويدان: والدتي تتمنى رجوعي عن قرار الاعتزال

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت الفنانة المصرية لقاء سويدان مؤخرا اعتزال الغناء والفن وذلك بشكل مفاجئ عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”.

لقاء كشفت عن رأي والدتها في هذا القرار، حيث أكدت أن والدتها لم تكن راضية عن قرار اعتزالها التمثيل، حيث قالت: “والدتي لا تصدق قراري حتى الآن وتتمنى أن أتراجع عنه في أسرع وقت”.

وكانت لقاء سويدان قد قالت في تغريدتها: “بعد فترة طويلة من عدم القدرة على مسايرة التغييرات اللي بتحصل حوالينا قررت ما أفضلش متأرجحة ما بين مبادئي وما أؤمن به، وبين مهنة بحبها واشتغلتها من طفولتي، ولكن لم تعد تحكمها الموهبة ولا المعايير العادلة، مهنة أصبحت عبئا نفسيا وعصبيا على الفنان الذي يحترم فنه وذاته”.

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وأضافت: “لذا قررت أن أترك التمثيل والغناء نهائيا من الآن، وهو قرار لا رجعة فيه بإذن الله، ملحوظة أنا لا عندي اكتئاب ولا يأس وده مش قرار انفعالي، أنا سعيت بقدرتي على اتخاذ القرار ده”.

تدوينة لقاء سويدان، حصلت على العديد من تعليقات النجوم الين نصحوها بعدم اتخاذ قرار نهائي في الاعتزال وأن يكون فترة غياب بسيطة تعود بعدها بأعمال جديدة.