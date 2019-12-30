بعد الجراحة العاجلة.. تطورات في حالة عصام كاريكا الصحية

متابعة بتجـــــــــرد: أفادت بعض المصادر المقربة من الفنان المصري عصام كاريما أن حالته الصحية شهدت تحسناً كبيراً الأيام الماضية، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية في الأحبال الصوتية أجبرته على وقف نشاطه الفني طوال الفترة الماضية.

السبب وراء خضوع عصام كاريكا لهذه العملية؛ يرجع إلى الإجهاد الصوتي الذي أصاب حنجرته، بسبب الغناء لساعات طويلة بشكل يومي، ومع فشل العلاج بالأدوية اضطر للخضوع لهذه العملية.

وكان عصام كاريكا تعرض خلال عام 2019 لأزمة، بعدما اتهمته الفنانة الجزائرية ياسمين نيار بالتحرش بها والنصب عليها، لكنه أكد أنها اتهامات باطلة وأنها تحاول تحقيق الشهرة على حساب سمعته.