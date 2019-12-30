شكرا لقرائتكم خبر عن ميريام فارس تشارك فى حفل بموسم الرياض مع أنغام وعبد الله الروشيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيي النجمة اللبنانية ميريام فارس حفلاً غنائيًا، ضمن فعاليات موسم الرياض للمرة الثانية، التى تقام داخل المملكة العربية السعودية بمشاركة المطربة أنغام وعبد الله الروشيد، يوم السبت المقبل.

من ناحية أخرى أثارت المطربة ميريام حالة من الجدل وغضب جمهورها عبر موقع السوشيال ميديا، وذلك بعدما احتضنت معجبًا سعوديًا عندما قابلها وجها لوجه فى كواليس حفلها الأول فى المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، كما أيضًا شاركت في مهرجان الموسيقى "ميدل بيست" الماضي، الذى يعتبر الحفل فرصة رائعة لمحبي موسيقى الهاوس والتكنو ميوزك.

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كما بدأ الإعلان عن حفلات "موسم الرياض" خلال شهر يناير المقبل، حيث يُحيى المطرب حسين الجسمي حفلاً غنائيًا يوم 2 يناير المقبل مع المطربة أسما لمنور، في منتزه الثمامة البرى، بمحمية الملك خالد الملكية، كما يحيى أيضًا المطرب عبد الله الرويشد حفلاً غنائيًا، ويُحيى المطرب نبيل شعيل والمطرب راشد الماجد، وذلك يوم الخميس 9 يناير المقبل، ومن المقرر أن يقدم راشد عددًا من الأغاني: "وحشتني سواليفك، خذ راحتك، يرضيك، تحدوه البشر، سر الإعجاب، يا حبيبي "انت الدنيا"، تنحط ع الجرح، الحل الصعب، وحشتيني، الله لا يجيب الزعل وغيرها.

يذكر أن فعاليات «موسم الرياض» بدأت في 11 أكتوبر 2019، وتستمر حتى نهاية شهر يناير 2020، وسط تقديم العديد من الفعاليات الترفيهية والرياضية والعروض المسرحية والموسيقية وعروض الأزياء والسيرك والألعاب والمعارض المتخصصة.

يذكر أن النجمة اللبنانية ميريام فارس عادت للساحة الفنية بعد فترة من الغياب بسبب المرض الذى ألم بها مؤخرًا، فعودة ميريام جاءت من خلال كليب "قومى" الذى أطلقته باللهجة الخليجية، ولكن على الطريقة الأفريقية لفت الأنظار إليها بصورة كبيرة، حيث صممت الرقصات والملابس وتصوير الكليب جميعها على الطريقة الأفريقية.