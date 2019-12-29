“نتفليكس” تعتزم تجديد سلسلة “ذا ويتشر” لسبعة مواسم جديدة

متابعة بتجــــــــرد: بعد النجاح المنقطع النظير، الذي حققته سلسلة “ذا ويتشر” – مسلسل فانتازيا ودراما أميركي & بولندي – في موسمه الأول من العرض نهاية عام 2019، تعتزم منصة “نتفليكس”، باعتبارها مزود خدمات البث الحي والفيديو الرائد عالميا، تجديد السلسلة لسبعة مواسم جديدة.

في هذا الصدد، أبلغت لورين شميت هيسريك – المنتجة التنفيذية ورائدة السلسلة التلفزيونية “ذا ويتشر” – أنها تحظى بخطط لتجديد السيناريو حتى الموسم السابع.

جدير بالذكر أنه جرى عرض المسلسل للمرة الأولى في 20 ديسمبر الماضي، علما بأن “نتفليكس” قد أكدت تجديد المسلسل للموسم الثاني بحلول عام 2021، وذلك قبل طرح الموسم الأول من البث.

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من المقرر أيضا أن تدور أحداث المواسم المقبلة بعيدا عن مستقبل قصص الشخصيات المتنوعة وخلفياتها الفردية، مع وعود بتقليل شخصيات “ذا ويتشر”، وكذلك تطوير الوحوش.

يتوق العديد من الداعمين إلى مشاهدة البطلان “جيرالت” و”سيري” معا من جديد، وهو ما سيجري اكتشافه على الأرجح في المواسم المقبلة. علاوة على ذلك، هناك الكثير من القصص التي تستوجب استكشافها فى هذا الكون – وهي بالتأكيد كافية لسبعة مواسم.

الجدير بالاهتمام أيضا أن الموسم الأول من المسلسل الفانتازي “ذا ويتشر” قد استحوذ على تقييمات متقدمة بعد طرح حلقاته الثمانية كاملة، حيث أفاد موقع “أي.إم.دي.بي” – قاعدة البيانات المتخصصة في تقييم الأفلام وألعاب الفيديو عبر الإنترنت – أن المسلسل حصل على تقييم مقداره 9.8، استنادا إلى تصويت 1773 مشتركا في الموقع. كما تسبب العرض الأول في تعزيز نمو هائل في أعداد المشتركين في لعبة الفيديو “ذا ويتشر 3: وايلد هانت”.