“سكوبي دو” يعود إلى السينما.. في 2020

متابعة بتجــــــــــرد: من جديد، يعود الكلب “سكوبي دو” إلى شاشات السينما، بعد سنوات طويلة من الاختفاء، ولكن هذه المرة في حلة جديدة، حيث كشفت شركة Warner Bros أن فيلمها الجديد Scoop، من المقرر طرحه في شهر مايو 2020.

ووفق موقع “هوليوود ريبورتر”، فإن الفيلم الجديد، سيكون من إخراج توني سيرفوني، وتأليف كيلي فريمون كريج، ومات ليبرمان، بينما سيقوم بالأداء الصوتي لأبطاله نجوم أميركا مارك والبرغ، وزاك إيفرون، وأماندا سيفرد، وماكينا غريس، وجيسون إيزاك، وتريسي مورغان، وأريانا غرينبلات، وبيرس غانيون.

وكشف الموقع الأميركي، المختص بأخبار السينما، عن قصة الفيلم الجديد، الذي سيدور حول أول مغامرة لـ”سكوبي دو”، وكيف أصبح هو وصديقه شاغي شريكين، بداية من أول لقاء بينهما، وصولاً إلى انضمامهما لفريق المحققين وتعاونهما مع دافني وفيلما وفريد.

وبدأ إنتاج سلسلة “سكوبي دو” للمرة الأولى عام 1969، ليجتذب شريحة كبيرة جدا من الأطفال والبالغين حول العالم، حتى أن حلقاته ما زالت تحقق ملايين المشاهدات على موقع يوتيوب حتى اليوم، حيث تقوم أحداث المسلسل على جولة حول العالم، باستخدام “آلة الغموض”، ويقوم فريق التحقيق في كل حلقة بحل لغز بوليسي غامض، وملاحقة الأشباح والوحوش والقوى الخارقة للطبيعة.