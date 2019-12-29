هل انفصل كيفانش تاتليتوغ عن زوجته؟

متابعة بتجــــــــرد: ردّ النجم التركي ​كيفانش تاتليتوغ​ على الأخبار التي نشرتها الصحافة التركية مؤخراً حول انفصاله عن زوجته خبيرة المظهر التركية باشاك ديزير واعطائه لها مليون دولار أميركي وتنازله عن نصف منزله، واصفاً هذا الكلام بغير الصحيح، مشيراً إلى أنه يعيش مع زوجته سعيداً ولا خلافات بينهما.

الجدير ذكره ان كيفانش تاتليتوغ انتقد مؤخراً عدداً من الصحفيين الذين كانوا قد اطلقوا خبر طلاقه من زوجته قائلا عنهم أنهم كاذبين، وتساءل بسخرية إن كانوا يعملون أيضاً في المحاكم المدنية، مشيراً إلى أنهم لم يدرسوا الصحافة ولا يتمتعون بالمبادئ التي تفرضها هذه المهنة.

الجدير ذكره أن باشاك ديزر كانت المصممة الخاصة بإعلان قناة FÖX التركية، كما شاركت بتصميم ملابس وأزياء عدد كبير من الأعمال الدرامية، وأبرزها مسلسل “العشق الممنوع” الذي تعرّفت في كواليسه على كيفانش تاتليتوغ.