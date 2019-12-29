هذا ما تمنته أمل حجازي في نهاية العام

متابعة بتجــــــــرد: تمنّت ​أمل حجازي​ في نهاية هذا العام الرزق من الله وشفاء كل مريض والرحمة للموتى.

وكتبت أمل عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي: “اللهم في آخر ايام هذه السنة اجعل ايامنا القادمة مليئة بذكرك واشفي يا رب كل مريض وارحم امواتنا وارزقنا واجعلنا من الصالحين يا رب العالمين”.

ولاقى هذا المنشور اعجاب عدد كبير من المتابعين، اللذين بدورهم تمنوا ان تكون ايامها المقبلة سعيدة.

الجدير ذكره ان أمل نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي ودائما ما تتواصل مع الجمهور.