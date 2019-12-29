متابعة بتجــــــــــرد: في محادثة مع متابعيها عبر حسابها على موقع “تويتر” منذ أيام، أعربت النجمة الإماراتية عن محبّتها لزميلها النجم التونسي صابر الرباعي.
وأثنت أحلام على مشوار صابر الفني وردّت على أحد محبّيها في تغريدة فكتبت: “صابر الرباعي عشق لا ينتهي استاذ في مدرسه كبيره نسميها المدرسه الصابريه”.
“الرباعي” ردّ على تغريدة أحلام، وأعرب عن سعادته بكلامها عنه فكتب في تغريدة عبر “تويتر”: “شهادة أعتز بها أم فاهد والله يديم المحبة تحياتي لك و كل عام وأنت و العائلة الكريمة بألف خير”. لتعود أحلام وتردّ عليه في تغريدة أخرى: “حنا والفن كله يفتخر فيك”.
ومن المعروف عن أحلام محبّتها وتقديرها لزملائها في الوسط الفني، وتعبّر عن ذلك دائماً من خلال تصريحاتها الصحفة أو من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر تغريدات متبادلة بين أحلام وصابر الرباعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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