شاهد رونالدو يلعب مع طفل من ذوي القدرات الخاصة

متابعة بتجـــــــــرد: يحرص اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، على مشاركة متابعيه على السوشيال الميديا أبرز لحظات حياته الخاصة والمهنية. وذلك عن طريق نشر الصور ومقاطع الفيديو المميزة، التي آخرها مقطع فيديو جمعه بالطفل الكازاخستاني علي تورجانبيكوف، وهو من أصحاب القدرات الخاصة.

ظهر رونالدو في المقطع وهو يتبادل الكرة مع الطفل، الذي نزل من على كرسيه المتحرّك ليستقر على الأرض، في أحد الأماكن في مدينة دبي الإماراتية. وظلا يتبادلان الكرة بطريقة احترافية، وكأن الطفل لاعب كرة قدم محترف.

نشر الطفل مقطع الفيديو عبر صفحته على إنستغرام، التي يتابعها أكثر من 100 ألف شخص. كما نشره رونالدو على صفحته الرسمية على إنستغرام، وكتب: “كان من دواعي فخري أن أقابلك يا علي.. أنت بالفعل مُلهم حقيقي”.

والتقط رونالدو صوراً تذكارية مع الطفل، وقام بمتابعة صفحته على إنستغرام. ونشر الطفل الصور التذكارية، التي حصدت عشرات الآلاف من الإعجابات.

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لم يكن رونالدو الشخصية المشهورة الوحيدة التي التقاها الطفل علي. إذ التقى من قبل صديق رونالدو الملاكم الروسي حبيب نورماغوميدوف. كما التقى حارس المرمى الإسباني إيكر كاسياس. ونشر مقطع فيديو خلال الشهر الجاري، وهو يتبادل الكرة مع النجم المعتزل تشافي هيرنانديز، لاعب خط وسط فريق برشلونة الإسباني السابق.

يذكر أن دبي تشهد هذه الفترة تواجد الكثير من نجوم كرة القدم العالمية، الذين يقضون مع أسرهم إجازة رأس السنة الميلادية، والمشاركة في بعض الفعاليات الرياضية. وفي مقدمة هؤلاء النجوم، البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، ولوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني.

وكان رونالدو شارك في فعاليات النسخة الـ14 من مؤتمر دبي الرياضي العالمي، العضو في “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم” العالمية. وقد تم تنظيمه من قبل مجلس دبي الرياضي تحت رعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، للمشاركة في إحدى جلسات المؤتمر.

وقبل أيامٍ قليلة نشر رونالدو عبر صفحته على إنستغرام صورة تجمعه بأسرته على أحد شواطئ دبي، برفقة أحد الأشخاص مرتدياً زي “سانتا كلوز” الذي يرمز إلى احتفالات الكريسماس.