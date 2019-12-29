كريم عبدالعزيز يتحدث عن أصعب لحظاته أمام الكاميرا

متابعة بتجــــــــرد: استضاف برنامج “عرب وود” المذاع على قنوات روتانا، في إحدى حلقاته؛ الفنان كريم عبد العزيز، الذي تحدث عن ذكريات وقوفه لأول مرة أمام الفنان الراحل أحمد زكي في فيلم “اضحك الصورة ‏تطلع حلوة”.‏

قال كريم إن أحمد زكي كان ممثلًا ‏جبارًا؛ لدرجة أنه أصيب بحالة ذعر ورعب عندما نظر لعينيه في المرة الأولى، وأراد أن ينسحب من التصوير ‏ويعود للمنزل.‏

يُذكر أن الفنان كريم عبد العزيز، يشارك بفيلمه “البعض لا يذهب للمأوذن مرتين” في عيد الفطر المقبل، ‏من ‏بطولة ماجد الكدواني، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، بالإضافة إلى ضيوف الشرف أحمد ‏فهمي ‏وعمرو عبد الجليل وأمير كرارة، وغيرهم، والفيلم إخراج أحمد الجندي، ومن تأليف أيمن وتار‎.‎

كما يستعد لتحضيرات فيلمه الجديد “كيرة والجن” مع الفنان أحمد عز، من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف ‏أحمد ‏مراد، وإخراج مروان حامد‎.‎