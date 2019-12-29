رسالة مستفزة جديدة من أحمد فهمي لمتابعيه.. وخطأ لغوي يعرضه للسخرية!

متابعة بتجـــــــــرد: يستمر الفنان أحمد فهمي في إثارة الجدل مع متابعيه بسبب مواقفه الصدامية، وذلك بعدما نشر تدوينة عبر حسابه الشخصي على فايسبوك، قال فيها: “أقوال مقصورة: الواحد خايف يموت وهو مش مدي كل واحد حقه.. خايف أموت قبل ما اشتم كل الناس اللي نفسي اشتمها.. خايف أبقى قصرت مع حد فيهم”.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع أحمد فهمي، بشكل ساخر، حيث قال متابع: “هو لسه في حد مشتمتوش”، وقالت أخرى: “أنت ماسيبتش حد ماشتمتهوش استمر”، وأضاف ثالث: “ربنا يديلك طول العمر.. أنت ممكن تكسب وقت وبدل ما تقول كل واحد باسمه خليها شتيمة جماعية للكوكب كله ماعدا خمسة ستة المحترمين.. كدا يبقي وفرت وقت وقدمت واجبك للبشرية.. نصيحة مقصورة”.

ورغم التفاعل الكبير مع تدوينه فهمي، إلا أن الأخطاء الإملائية التي وقع فيها الفنان، لم تمر على الجمهور، حيث كتب أحمد فهمي كلمة “مأثورة” بشكل خاطئ، فقد جاءت في التدوينة “مقصورة”، وتعليقًا على هذا الخطأ، قال له زياد عقل “مأثورة مش مقصورة.. أهو دي نتيجة النوم في حصة مستر إسماعيل”.