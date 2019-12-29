جائزة باسم الكاتب الراحل أحمد سخسوخ بـ"شرم الشيخ المسرحي"

كشف مهرجان "شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي" برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، إضافة جائزة للتأليف المسرحي بالدورة الـ5 والتي تنعقد في الفترة من 1 -7 أبريل/نيسان 2020 بمدينة شرم الشيخ المصرية، وتحمل اسم الكاتب الراحل الدكتور أحمد سخسوخ.



وصرح رئيس ومؤسس المهرجان المخرج مازن الغرباوي أن الهدف من الجائزة تشجيع حركة الكتابة المسرحية المصرية والعربية لدى الكتاب الشباب، وخروج نصوص مسرحية بأفكار شبابية جديدة تعبر عن قضاياهم ومشاكلهم وهمومهم، وفي الوقت نفسه تمنحهم فرصة للظهور وتنفيذ منجزهم الإبداعي.





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وتم تخصيص الجائزة للنص المسرحي الطويل والقصير والمونودراما، ويشترط ألا يكون النص معدا عن أصول مسرحية أو غير مسرحية، وألا يزيد عمر المتسابق في شهر أبريل/نيسان 2020 عن 40 سنة، وأن يتقدم الكاتب بنص واحد لأحد أفرع المسابقة ولا يسمح بالمشاركة لنفس الكاتب لأكثر من فرع.

وتتضمن الشروط أيضا ألا يكون النص المقدم نشر في أي مطبوعة ورقية أو على المواقع الإلكترونية، أو قدم مسرحيا في أي جهة كانت، بما فيها فرق الهواة.

ويفضل أن تكون النصوص بالعربية الفصحى، ويتم إلغاء الجائزة إن ثبت أن النص منتحل أو مسروق.

وتتكون لجنة تحكيم هذه المسابقة من الكاتب المصري أيمن سلامة، والكاتب السعودي الدكتور سامي الجمعان، والكاتب الأردني مفلح العدوان.



