هيفاء وشيرين وجومانة يعدن للسينما في 2020

يشهد عام 2020 عودة عدد من النجمات للسينما بعد غياب طويل في مقدمتهم الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي العائدة بعد غياب استمر 5 سنوات، منذ آخر ظهور لها في فيلم "حلاوة روح" إنتاج عام 2014، والذي تعرض لانتقادات كثيرة وقت عرضه بسبب جراءة الفكرة والمحتوى.

وتعود هيفاء للمنافسة بفيلم يحمل اسم "أشباح أوروبا" للمخرج محمد عبدالرحمن حماقي، وقصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال وشريف يسري، ويشارك في بطولته أحمد الفيشاوي وأروى جودة ومصطفى خاطر والفنان السوري معتصم النهار ومن إنتاج محمد الوزيري.

وتم الانتهاء من تصوير الفيلم بالكامل ومن المقرر عرضه تجاريا في 8 يناير/كانون الثاني وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والإثارة، وتجسد هيفاء شخصية شقيقين توأم.





Advertisements

وفي عام 2020 تعود أيضا المطربة شيرين عبدالوهاب بعد غياب 16 عاما للسينما، وأكد المنتج وليد منصور في تصريحات صحفية تعاقده مع شيرين على بطولة الفيلم الذي كتبه أمير طعيمة.

وتجسد شيرين دور فتاة من محافظة الإسكندرية تعشق الغناء ويرصد الفيلم رحلة صعودها وعبورها لعالم الشهرة والنجومية.

ويعد فيلم شيرين عبدالوهاب الجديد ثاني تجاربها السينمائية، إذ سبق وشاركت في بطولة فيلم "ميدو مشاكل" بداية مشوارها الفني عام 2003 مع الفنان أحمد حلمي ورامز جلال ونشوى مصطفى.

وتعود الفنانة السورية جومانة مراد للسينما بعد غياب بفيلم "يوم 13" ويشاركها البطولة أحمد داوود، ودينا الشربيني، ونسرين أمين.

وينتمى الفيلم إلى نوعية أفلام الرعب، ويعد العمل السينمائي الأول الذي يتم تصويره بتقنية الـ3D، وكانت آخر أعمال جومانة مراد عبر شاشة السينما فيلم "الحفلة" إنتاج عام 2013.

