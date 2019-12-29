القاء القبض على دنيا بطمة؟

على الرغم من احيائها سلسلة كبيرة من الحفلات في الدول العربية بالاضافة الى اصدارات غنائية ونشاطات اجتماعية، إلا أن نهاية عام 2019 لم تكن كما بدايتها على الفنانة دنيا بطمة التي مكثت لفترة 12 ساعة أمام محققي الشرطة القضائية في الدار البيضاء الذين قرروا منعها من السفر خارج البلاد لحين استكمال التحقيقات.

وفي التفاصيل، فقد استدعت السلطات المغربية دنيا بطمة للتحقيق معها على خلفية تورطها بقضية حساب فاضح للمشاهير عبر تطبيق سنابشات. وتأتي هذه التحقيقات على خلفية ورود اسمها في ملف صاحب حساب الفاضح “حمزة مون بيبي” والمتهم بابتزاز المشاهير والفنانين وفضحهم.

وبحسب موقع “في الفن” المصري ان الشرطة القت القبض على دنيا فور وصولها المغرب قادمة من البحرين، وتم التحفظ على هاتفها وإخضاعه للتفتيش التأكد من علاقتها بالحساب.

وكشفت بعض الصحف المغربية أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تولّت التحقيق في هذه القضية، وكشفت تورُّط بعض الأشخاص بالحسابين “أدمين حمزة مون بيبي” و”حمزة مون بيبي” من بينهم شخصيات معروفة بمواقع التواصل الاجتماعي، على رأسهم الفنانة ابتسام بطمة، الشقيقة الكبرى لدنيا بطمة، وصديقة مقرّبة لها بالاضافة الى بعض الاشخاص.

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وفي جولة سريعة على حساب دنيا بطمة على انستغرام، لفتنا عدم تواصلها مع الجمهور منذ اربعة أيام على الرغم من أنها تتواصل بشكل كبير وهي نشيطة جداً عبر هذا التطبيق حيث لا تمر دقائق الا وتنشر صورة او ستوريز.

وكانت دنيا بطمة قد نفت استدعائها من قبل الشرطة القضائية وذلك في مقابلة اعلامية لها مع “العربية” ضمن برنامج “تفاعلكم” منذ 6 ايام، ولفتت ان هناك بعض الاشخاص وبعض المواقع في المغرب يشوهون سمعتها. وشددت ان الموضوع محض مؤامرة عليها وان هناك من يريد اقحامها في هذا الموضوع.

فهل ستخرج دنيا بطمة عن صمتها وتضع حداً لهذا الموضوع الذي بدأ بالانتشار بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي؟

