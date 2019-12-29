ما سر علاقة الموسيقار عمر خيرت بشتاء السعودية؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - للعام الثاني على التوالي، يستضيف مهرجان "شتاء طنطورة" الموسيقار الكبير عمر خيرت، ليعزف أشهر مقطوعاته الموسيقية، في مدينة "العلا" السياحية بالمملكة العربية السعودية.

وأصبح وجود خيرت علامة فارقة مرتبطة بموسم الشتاء في السعودية، لاسيما وأن علاقة وطيدة نشأت بين معزوفاته والأجواء الباردة.

ويشكل الموسيقار خيرت ذاكرة حية في مخيلة الشعب السعودي، الذي تربى على مقطوعاته التي كان يبثها التلفزيون السعودي منذ الثمانينات وكان يتكرر عرضها في عدة برامج وعروض تلفزيونية على القناة الأولى السعودية وكذلك الثانية ومنها برنامج "سعودي" لاسيما مقطوعته الشهيرة " ليلة القبض على فاطمة"، لذا فإن في كل مرة يعتلي فيها خيرت خشبة المسرح في السعودية فهو يعيد الذاكرة لجمهوره.

وكان الموسيقار العالمي قد أهدى الشعب السعودي مقطوعته الموسيقية لحن العلا، خلال حفله الموسيقي بمهرجان شتاء طنطورة بالمملكة العربية السعودية قبل يومين.

وتحكي المقطوعة التي أعدت خصيصا للمناسبة الكنوز الأثرية والحضارية من النقوش والآثار التي تتمتع بها منطقة العلا شمالي غرب السعودية.

ولقيت معزوفة العلا الموسيقية صدى واسعا بين حضور المسرح، حيث تعد أول مقطوعة لمدينة سعودية، أخذت فيها صبغتها العالمية، وشارك فيها أكثر من 70 عازفا.

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وأطرب خيرت الجمهور بمجموعة من أشهر أعماله، مثل: "ليلة القبض على فاطمة" و "عم أحمد" و "رابسودية عربية" كما قدم "والله ما طلعت شمس" و "خلي بالك من عقلك" و"اللقاء الثاني" و"فيها حاجه حلوة" و"مسألة مبدأ". وحظيت الحفلة باهتمام ومتابعة كبيرة تتوازى مع حجم إبداعات الموسيقي الشهير.

وقال الموسيقار في وقت سابق إن الجمهور السعودي ذواق للفن والموسيقى، وأشار إلى أن علاقته بالجمهور السعودي لم تبدأ مع حفلاته في المملكة فقط، ولكنه يستقبلهم دائما في حفلاته بمصر وبمختلف دول العالم.

وكانت فعاليات مهرجان "شتاء طنطورة" انطلقت 19 ديسمبر الحالي، وتستمر حتى 7 مارس 2020، ومن أبرز فعاليات المهرجان حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت و يعد "شتاء طنطورة" الحدث الثقافي الأبرز من نوعه الذي تستضيفه محافظة العلا، ويقدم المهرجان برنامجا مميزا حافلا بالأنشطة المتنوعة التي تقام في عطلة نهاية كل أسبوع وتناسب جميع الاهتمامات والأعمار، ويتضمن عدة مناسبات ثقافية وفنية يحييها نجوم عرب وعالميون.

كما سيشهد "شتاء طنطورة" الحدث المرتقب بإطلالة (كوكب الشرق) أم كلثوم بتقنية "الهولوغرام" ليلة 25 يناير/كانون الثاني، فيما سيصدح صوت المغني الأوبرالي، أندريا بوتشيلي، مطلع فبراير/شباط، وسيختم المهرجان العازف، ياني، في ظهوره الثاني بالسعودية مساء 8 فبراير.