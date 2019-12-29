شكرا لقرائتكم خبر عن دانا حمدان لشقيقتها ميس: هيجي اليوم اللي الكل حيقف يسقف لك وبحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة دانا حمدان رسالة لشقيقتها ميس حمدان، وذلك من خلال حسابها على "انستجرام"، حيث أكدت أن ميس موهوبة ومجتهدة وتستحق أفضل مما هى عليه الآن.

دانا نشرت فيديو من جلسة التصوير الأخيرة لميس حمدان، حينما تقمصت شخصية "الجوكر"، وخضعت لجلسة تصوير نشرتها عبر حسابها.

ميس قالت تعليقا على الفيديو، "انا عارفة ان ناس كتير حتقول اني الي بكتبه علشان هي اختي، بس انا فعلا من اشد معجبينها كفنانة تستحق ما هو اكبر بكتير وانا واثقة تماما ان اليوم دا جاي وقريب جدا . انت مبدعة ومتعددة المواهب انسانة مجتهدة وهيجي اليوم اللي الكل حيقف يسقف لك وبحرارة لان دا مقامك وقيمتك الي تستحقيها"

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دانا حمدان على انستجرام

وكانت النجمتان ميس حمدان وشقيقتها الأخرى مى سليم، قد استعرضتامواهبهما الفنية في مقطع فيديو ساخر جديد، نشرته شقيقتهما الثالثة دانا حمدان، عبر صفحتها على إنستجرام، حيث يعد هذا الفيديو هو الثانى لمى وشقيقتها اللائى يظهرن فيه بملابس رسمية رجالية وهما يرقصان، ورغم أن الفيديو الأول جمع مى سليم وشقيقاتها ميس ودانا، إلا أن الفيديو الجديد لم تظهر فيه دانا حمدان، التي كانت تقف وراء الكاميرا لتصوير شقيقاتها.

مى سليم وميس حمدان، التقطتا مقطع الفيديو الجديد، بفلتر ألوان "أبيض وأسود"، ورددت الفنانتان كلمات أغنية "ملطشة القلوب" للفنان مصطفى مصطفى شوقى، لكنهما ردد الكلمات بطريقة الملولوجات، وقالتا جزء من الأغنية، وهو "على فين العزم إن شاالله؟!.. وإيه اللى قطعلك نومة؟.. ده لولاش الستر من الله مكانتش قامت لك قومة"، وقد حظى الفيديو بأكثر من 10 آلاف مشاهدة خلال ساعة واحدة.