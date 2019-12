شكرا لقرائتكم خبر عن اوسكار تانى مرة وجواز أول مرة.. تعرف على تحديات ليوناردو دى كابريو فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى النجم ليوناردو دي كابريو من أجل تخطي العديد من التحديات خلال العام الجديد 2020، سواءً علي المستوي الشخصي أو عمله كممثل له شهرة كبيرة، خاصة بعدما كان عام 2019 مميزاً بالنسبة له، مما يجعلنا نستعرض أبرز ثلاثة تحديات يسعي نجم هوليود لتخطيها.

يمتلك النجم ليوناردو دي كابريو مسيرة فنية هائلة مليئة بالعديد من الأدوار المميزة التي ارتبطت باسمه، بعدما قدم في مشواره مجموعة من أهم الأعمال، إلا أن كل ذلك لم يشفع له في الفوز بجائزة الأوسكار سوي مرة وحيدة عام 2016.

دي كابريو مرشح بقوة في حفل الأوسكار القادم لنيل جائزة الأفضل ليضيف جائزة أخري إلى رصيده، وذلك عن دوره في فيلمه الأخير 'Once Upon A Time In Hollywood' ، والذي حقق ردود أفعال ايجابية للغاية سواء علي مستوي الإيرادات أو النقاد ممن أشادوا بفيلم المخرج تارنتينو، .. والذي يعد التجربة الأولي التي تجمع كلاً من ليوناردو دي كابريو والنجم براد بيت.



اوسكار ليوناردو دى كابريو

رغم أن النجم الشهير ليوناردو دي كابريو يعتبر من أوسم نجوم هوليود مما يجعله دوماً على علاقة بأهم النجمات والمشاهير الذي ارتبط باسمهن إلا أن النجم الشهير أيضاً لم يتزوج إلي الآن، وذلك رغم وصوله لمنتصف الأربعينات.

ومع نهاية العام الجاري تشير كل الدلائل علي أن ليوناردو يقترب أكثر من أي وقت مضي من دخول عش الزوجية، بالزواج من كاميلا مورنو وهى صديقته الحالية التى يرتبط بها منذ عام 2017، خاصة مع الأخبار التي انتشرت حول رغبة والدته في زواجه منها.





دوماً ما يمتلك ليوناردو دي كابريو عين خبيرة في اختيار الأعمال والأدوار الذي يلعبها، وهو ما جعله من أبرز نجوم هوليود علي القمة، فأي متتبع لأفلام النجم الشهير يجده دوماً ما يتمكن من ذلك.

إلا أن 2020 لن يكون فيها الخيار بالسهولة نظراً لأن فيلمه الأخير شاركه البطولة النجم براد بيت للمرة الأولي خلال مسيرته بالإضافة لأن الفيلم من توقيع المخرج تارنتينو الذي يعد مدرسة إخراجية يفخر الممثلين في العمل بها.

وبالتالي فإن اختيار ليوناردو العمل القادم لن يكون بسهولة نهائياً نظراً لأن لرغبة النجم الشهير في السير قدماً والحفاظ علي ما حققه مؤخراً.