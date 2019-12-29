شكرا لقرائتكم خبر عن سيرين عبد النور بـ "نيوك لوك" من جلسة تصوير: الضحك هو صوت الروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيرين عبد النور، واحدة من النجمات اللبنانيات، اللائى نجحن في مصر، سواء على مستوى الدراما والسينما، أو على مستوى الغناء، حيث ساهم فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، فى معرفة الجمهور المصرى بسيرين عبد النور.

سيرين قام بعمل "نيو لوك" غير من شكلها تماما، حيث ظهرت عبر حسابها على "إنستجرام" بشعر قصير للغاية، بينما يرى البعض أنها ترتدى "باروكة" فقط.



سيرين عبد النور

سيرين نشرت أمس مجموعة من الصورة من جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا بهذا الـ"نيو لوك"، وعلقت على الصور قائلة: "ثق بسحر البدايات الجديدة".

اليوم نشرت سيرين عبد النور، فيديو قصير من كواليس تصوير هذه جلسة التصوير، وهى تضحك للكاميرا، وعلقت الفيديو قائلة من خلال "انستجرام"، "الضحك هو صوت الروح وهي ترقص"

وكانت سيرين قد شاركت جمهورها ا بصورة لها في سن الشيخوخة، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام. واستخدمت النجمة اللبنانية أحد برامج تغيير ملامح الوجه والتي يعمل على تكبير ملامح الوجه أو تصغيرها، من أجل تكبير ملامح وجهها لمرحلة الشيخوخة، وكتبت: "ركزوا منيح مين هالست؟ سيرين عبد النور 2060".



سيرين

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آخر أعمال سيرين عبد النور مسلسل "الديفا"، بطوله النجم السعودى يعقوب الفرحان والمطربة بوسي، والإعلامية السعودية مهيرة عبد العزيز ووسام فارس وعدد كبير من الممثلين العرب.

المسلسل يتكون من 8 حلقات، ولا تتخطى كل حلقة منه 10 دقائق فقط، حيث يقدم العمل كواليس حياة الفنانين وتحركاتهم من خلال "حدوته" تتضمن التشويق والإثارة.

وكانت اللبنانية سيرين عبد النور احتفلت بـ رأس السنة مبكرا، حيث شاركت جمهورها بصور من الاحتفال، وأطلت بفستان أحمرمثير، وكتبت سيرين قائلة:" بكرة ليلة العيد وأجواء الأحمر بلشت عندي من اليوم ، وحازت الصورعلى إعجاب العشرات من متابعيها، متغزلين فى إطلالتها وجمالها.