شكرا لقرائتكم خبر عن وعكة صحية تؤجل حفل الكينج محمد منير فى رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الكينج محمد منير عن تأجيل حفل رأس السنة بمنطقة القطامية، الذى كان يحييه ضمن سلسلة حفلات نجوم الغناء والطرب للاحتفال ببداية العام الجديد، بسبب إصابته بوعكة صحية تعرض لها، وكتب على صفحة على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "جمهورى الغالى والحبيب.. كنت على شوق أن ألتقى بكم لنحتفل كما تعودنا سوياً بالعام الجديد فى حفل رأس السنة، ولكنها إرادة الله!!.. ونظراً لإصابتى بوعكة صحية فقد تقرر تأجيل الحفل، على وعد بتحديد موعد لحفل جديد فى القريب العاجل، فور تماثلى للشفاء، كل عام وأنتم بخير وفى أطيب حال".





وكان الكينج محمد منير تألق فى آخر فى حفل غنائى له بمدينة الشروق، والذى حضره الآلاف من جماهيره ومحبيه، كما حضر عدد من الجاليات العربية والأجنبية، وظهر منير جالساً على كرسى، ومع التفاعل مع جمهوره وقف أكثر من مرة لتحية الجمهور وغناء بعض الأغانى بدون الكرسى.

وقدم منير لمحبيه خلال الحفل 14 أغنية، افتتحها بأغنية "هيلا هيلا"، وقدم بعدها أغانى "على صوتك، الرزق على الله، يا ليلة عودي تاني، الجيرة والعشرة، هيه هيه"، كما غنى الكينج "قلبى مساكن شعبية، أهل أول، بره الشبابيك، الكون كله بيدور، الليلة يا سمرة، غريبة، شبابيك"، واختتم الحفل بأغنية "أشكى لمين".

وأحيا منير حفل مهرجان الموسيقى مؤخرا، والذى ضم 37 حفلا غنائيا وموسيقى، أحياها 92 فنانا من 7 دول عربية هى مصر، لبنان، العراق، الأردن، المغرب، سوريا وسلطنة عمان وتحتضنها مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (الكبير، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية) وأوبرا الإسكندرية ودمنهور، كما تم تكريم 12 شخصية ساهمت في إثراء الساحة الفنية بمصر والوطن العربي هم المطرب محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحريني وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مي فاروق، الشاعر والكاتب العراقي كريم عودة (كريم العراقي)، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهني، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربي، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربي حمدي زايد، بجانب المؤتمر العلمي الذى يقام على المسرح الصغير.