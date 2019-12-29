محمد رمضان: "متشوق لرؤية 120 ألف شخص في مراكش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: يستعد الفنان محمد رمضان، لإحياء حفله الغنائي بمدينة مراكش المغربية، بعد قليل. وعلق "رمضان" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "متشوق لرؤية 120 ألف شخص في أكبر حفلة بمدينة مراكش الليلة". وشارك "رمضان" في فعاليات احتفالية المسيرة الخضراء بالمغرب، منذ أيام، ولعب فى المباراة الودية بين منتخب أفريقيا أمام منتخب أساطير العالم، والذي ضم عددا من نجوم كرة القدم من أفريقيا، ومن مصر مثل محمد أبو تريكة ووائل جمعة ونادر السيد، والتي أقيمت بالمملكة المغربية.

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