مدحت العدل يهاجم عصام الشوالي: "أوفر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر السيناريست مدحت العدل، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يعلق بها على مباراة مانشستر سيتي.

وكتب العدل: "أشاهد الآن مباراة مان سيتي على بي إن ٢ أغلقت الصوت هرباً من كابتن عصام الشوالي المتحمس أكثر من الفريقين والذي لم يأخذ نفسه طوال ٩٠ دقيقة، وعندما حولت على المعلق الإنجليزي سمعت التعليق الذي يليق بالمجريات وليس بالأوڤر أكتنج طبعنا نحن العرب.. الرحمة".

وفاز مان سيتي على شيفيلد يونايتد، بهدفين، سجلهما أجويرو ودي بروين.

