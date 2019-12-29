أبناء الكاتب محمود سالم مع أشرف عبد الباقي في كواليس "الكوخ المحترق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: حرص أبناء الكاتب الراحل محمود سالم، على زيارة لوكيشن تصوير مسلسل "الكوخ المحترق" الذي يخوض بطولته الفنان أشرف عبدالباقي. ونشر "عبد الباقي" صورة تجمعه معهم عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "صورة جميلة من زيارة أبناء الكاتب الكبير الراحل محمود سالم، كاتب ألغاز المغامرون الخمسة، الأستاذ أكرم، الأستاذ أحمد والأستاذ أدهم محمود سالم خلال تصوير الكوخ المحترق". مسلسل"الكوخ المحترق" من بطولة الفنان أشرف عبدالباقي، والأطفال علي صالح، لي لي شعلان، معاذ عمرو، أيتن رمضان، منّاد أبو المجد، سيناريو وحوار: جوزيف فوزي، وإخراج: سيف يوسف، وإنتاج وورك شوب للإنتاج الفني.

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