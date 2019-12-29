محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
حرصت الفنانة سهر الصايغ على توجيه رسالة إلى والدها الذي رحل عن عالمنا الثلاثاء 17 ديسمبر الجاري.
نشرت الصايغ صورة لوالدها، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "ربنا يرحمك ويغفر لك ويجعل مثواك الجنة يا غالي.. ألف رحمة ونور عليك.. أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة على روح والدي الغالي دكتور محمد الصايغ.. إلى لقاء في الجنة إن شاء الله".
يذكر أن سهر الصايغ تشارك في مسلسل "النهاية" مع يوسف الشريف وعمرو عبد الجليل. وهو عمل من إخراج ياسر سامي، وفكرة يوسف الشريف، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإنتاج "سينرجي".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أسبوعين.. سهر الصايغ تُرثي والدها الراحل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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