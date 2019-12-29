أيمن بهجت قمر يروج لـ"فالنتينو".. ورامي جمال يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر، على الترويج لمسلسله الدرامي الجديد "فالنتينو" للفنان عادل إمام، والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "دعواتكم، فالنتينو - رمضان ٢٠٢٠ إن شاء الله".

وعلق الفنان رامي جمال، على تدوينته، قائلاً: "موفق إن شاء الله".

مسلسل"فالنتينو" تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام، بطولة عادل إمام، دلال عبد العزيز، داليا البحيرى، وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد .