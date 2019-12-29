محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:
قرر الفنان محمد منير التراجع عن المشاركة بإحياء حفل رأس السنة، الذي كان من المقرر إقامته بأحد الفنادق الثلاثاء المقبل.
"منير" أعلن الإعتذار عن الحفل، عبر رسالة وجهها لجمهوره عبر صفحته بموقع فيس بوك، وقال فيها "جمهورى الغالي الحبيب، كنت على شوق أن ألتقي بكم لنحتفي كما تعهدنا سويا بالعام الجديد في حفل رأس السنة، ولكنها إرادة الله".
وتابع: "نظرا لإصابتي بوعكة صحية، فقد تقرر تأجيل الحفل على وعد بتحديد موعد لحفل جديد في القريب العاجل، فور تماثلي الشفاء، كل عام وأنتم بخير وفي أطيب حال.
وكان "منير" قد قرر العودة لإحياء حفلات رأس السنة، بحفل في القطامية هايتس، ويشاركه الغناء به مي كساب، ومصطفى شوقي.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب وعكة صحية.. محمد منير يعتذر عن حفل رأس السنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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