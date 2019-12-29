محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الشاعر الكبير جمال بخيت، عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، منشورا يعلق من خلاله على الشبه بينه وبين المصور الكبير ستيف ماكويري. وكتب جمال بخيت: "لو كان ستيف راجل طيب .. يبقى شبهي فعلا". يُذكر أن ستيف ماكوري مصور صحفي أمريكي اشتهر بفضل صورة فوتوغرافية التقطها خلال تغطيته أوضاع اللاجئين الأفغان لتعرف الصورة فيما بعد بـ" الفتاة الأفغانية " التي ظهرت أولاً في مجلة ناشيونال جيوغرافيك، قام ماكوري بتصوير العديد من المهام لصالح ناشيونال جيوغرافيك وكان عضوًا في جمعية ماجنوم فوتوز منذ عام 1986.

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كانت هذه تفاصيل خبر هكذا علق الشاعر جمال بخيت على تشبيهه بالمصور ستيف ماكويري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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