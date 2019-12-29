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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
عرضت مسرحية "علاء الدين"، على مسرح جامعة الأميرة نورا، في الفترة من 25 ديسمبر إلى 28 ديسمبر الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.
ونشر المخرج مجدي الهواري، صورة من نهاية العرض لفريق عمل المسرحية عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".
وعلق: "مبروك يا أحلى فرقة، نجحنا بتعبكم كلكم، وعقبال نجاحنا في أم الدنيا".
مسرحية "علاء الدين"، إخراج مجدى الهوارى وبطولة أحمد عز، تارا عماد، محمد ثروت، هشام إسماعيل، سامي مغاوري، إسلام إبراهيم، محمد جمعة .
كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما قاله المخرج مجدي الهواري بعد انتهاء عرض"علاء الدين" بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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