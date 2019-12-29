هذا ما قاله المخرج مجدي الهواري بعد انتهاء عرض"علاء الدين" بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

عرضت مسرحية "علاء الدين"، على مسرح جامعة الأميرة نورا، في الفترة من 25 ديسمبر إلى 28 ديسمبر الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشر المخرج مجدي الهواري، صورة من نهاية العرض لفريق عمل المسرحية عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

Advertisements

وعلق: "مبروك يا أحلى فرقة، نجحنا بتعبكم كلكم، وعقبال نجاحنا في أم الدنيا".

مسرحية "علاء الدين"، إخراج مجدى الهوارى وبطولة أحمد عز، تارا عماد، محمد ثروت، هشام إسماعيل، سامي مغاوري، إسلام إبراهيم، محمد جمعة .