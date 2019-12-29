محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة بسمة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة من من كواليس تصوير فيلمها "ماكو".
وظهر في الصورة عدد من الممثلين المشاركين بالعمل، على متن يخت، وهم، الممثل التركي مراد يلدرم، والفنانة ناهد السباعي، محمد مهران، نيقولا معوض.
وعلقت بسمة على الصورة: "مفيش أحلى من الشغل مع ناس حقيقين وظراف".
فيلم "ماكو" تأليف أحمد حليم، إخراج محمد هشام الرشيدي، ويشارك في بطولته بسمة، ناهد السباعي، نيقولا معوض.
كانت هذه تفاصيل خبر بسمة وناهد السباعي بصحبة مراد يلدرم في كواليس "ماكو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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