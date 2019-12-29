“أنا ما يتقليش اخرسي”.. شيرين تكشف سبب وصف مهاجميها بـ”العوانس” -فيديو

ردت الفنانة شيرين عبدالوهاب، على الانتقادات التي تعرضت لها بعد حفلها الغنائي في حفل موسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه، بعد إطلاقها لقب “عوانس” على منتقديها.

وقالت شيرين عبدالوهاب، خلال لقائها في برنامج “عرب وود”، والمذاع عبر فضائية “روتانا”: “في حفلة الرياض كان فيه هاشتاج تعرضت له رديت رد فيه قسوة شوية لأنني اتجرحت أنا ما يتقليش اخرسي”. وكانت شيرين عبدالوهاب، قد قالت في حفلها يوم 29 نوفمبر بموسم الرياض: “المرة اللي فاتت زعلوا مني لما قلت إن الستات لازم تسمع كلام الرجالة، طيب الرجالة دول عسل وسكر”. وتابعت: “مش عارفة إيه اللي يزعلهم من كده، أكيد دول شوية عوانس”.