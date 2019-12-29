أحمد منيب يطلق أول ألبوماته في المانيا بعد 3 سنوات من العمل المتواصل

أصدر عازف الكمان الشهير أحمد منيب أول ألبوم موسيقي له بألمانيا تحت عنوان Nostalgia in blue، والذي يضم 6 مقطوعات موسيقية من تأليفه وإعادة توزيعه قدمها مع فرقته بميونيخ، والذي يمزج من خلاله بين الموسيقى الشرقية والجاز.

وآشار أنه تغلب على فكرة وجود عازفين غربيين لا يعرفون الموسيقى الشرقية، بكتابة الجمل الشرقية للكمان الذي يقوم بالعزف عليه، والعود الذي يلعب عليه عازف سوري، وباقي الآلات تلعب الجاز، مشيرًا إلي أن الألبوم حقق مؤشرات مبدئية جيدة على المنصات الموسيقية الديجيتال.



وىشار منيب عن سبب تسمية الألبوم بهذا الأسم يعود إلي

Advertisements

إحدى مؤلفاته التي يضمها الألبوم والتي تحمل نفس الأسم حيث أستلهم منيب فكرة المقطوعة من حنينه الدائم للون البحر الأزرق الصافي بمصر أثناء فترة تواجده في ألمانيا حيث لا يوجد بحار مماثلة هناك و يضيف منيب أن الأمر تطور أنه بدأ يتصور أن لو كان للحنين لونًا لكان الأزرق وهي العبارة العربية الوحيدة التي كتبها بعد ذلك على غلاف ألبومه الجديد.



كما أضاف أنه يعمل على موسيقى الألبوم منذ بداية دراسته لموسيقى الچاز بجامعة ميونخ منذ مايقرب من 3 سنوات و قام بتطويرها مع الوقت لتمتزج الألحان ذات الطابع العربي بالهارموني الذي يميز موسيقى الچاز

وعلى الجانب الآخر سيعود الثنائي فؤاد ومنيب مرة آخرى في ٦ فبراير القادم على مسرح مكتبة الإسكندرية بشكل مختلف، حيث يعكف منيب منذ شهور على كتابة أعمالهما للأوركسترا بشكل مختلف تماما ويعود الثنائي بمشروعهما الجديد تحت عنوان أوركسترا فؤاد و منيب بقيادة المايسترو المعروف هشام جبر.



ويقوم أحمد منيب حاليًا بجولة فنية في ألمانيا مع الموسيقي الشهير قسطنطين فيكر، والتي أمتدت لستة أشهر و26 حفلًا في ألمانيا وسويسرا والنمسا، عزف فيها كصولويست وقائد أوركسترا، ويعتبر منيب أول مصري وعربي يجمع بين شهادتين ماجيستير من جامعة ميونخ للموسيقى، وذلك في الموسيقى الكلاسيكية والجاز.