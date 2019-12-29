فيديو .. نشاط مكثف لـ وحيد ممدوح بين الرياض ودبي واحتفال مختلف رأس السنة

أحتفل عازف الجيتار وحيد ممدوح بإقتراب رأس السنة الجديدة على طريقته الخاصة بعمل إعادة توزيع موسيقي لأغنية Jingle Bells في أقل من دقيقتين من دبي، وإهداه لكل جمهوره وأيضًا لإبن أحد أصدقائه من الهمم من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وعلى الجانب الآخر يعيش وحيد حالة من النشاط المكثف هذة الأيام حيث شارك في العديد من الحفلات مع عدد من كبار المطربين في
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