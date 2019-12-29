فيديو .. نشاط مكثف لـ وحيد ممدوح بين الرياض ودبي واحتفال مختلف رأس السنة

أحتفل عازف الجيتار وحيد ممدوح بإقتراب رأس السنة الجديدة على طريقته الخاصة بعمل إعادة توزيع موسيقي لأغنية Jingle Bells في أقل من دقيقتين من دبي، وإهداه لكل جمهوره وأيضًا لإبن أحد أصدقائه من الهمم من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.



وعلى الجانب الآخر يعيش وحيد حالة من النشاط المكثف هذة الأيام حيث شارك في العديد من الحفلات مع عدد من كبار المطربين في

الوطن العربي، من خلال مشاركته في موسم الرياض بحيث قدم فاصلًا موسيقيًا علىبقيادة المايسترو مصطفى حلمي حيث قدم وحيد 3 رؤية موسيقية جديدة لمقطوعات وهي بكرة وبعده، أحد روائع العندليب الأسمروالتي قدمها عام 1957، وهي من ألحان منير مراد وكلمات حسين السيد والتي قدمهافي فيلم فتى أحلامي، وكان لنصيب الأسد حيث قدم رؤية موسيقية جديدة لأثنان من أغنياتها وهي آخر أيام الصيفية، والتي قدمتها عام 1975 وهي من ألحان وكلمات، ومن ألحانهم أيضًا أغنية حبيتم بالصيف، والتي قدمتها فيروز لأول مرة هذة الأغنية في 1970 و 1971 في مسرحية يعيش يعيش، وحقق الحفل نجاحًا كبيرًا،كما شاركفي حفلاتهم، ثم أنتقل إلىللمشاركة في أفتتاحمع حسين الجسمي وشيرين والشاب خالد، كما يستعد لعدد آخر من الحفلات.

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