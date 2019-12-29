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فيديو .. نشاط مكثف لـ وحيد ممدوح بين الرياض ودبي واحتفال مختلف رأس السنة

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أحتفل عازف الجيتار وحيد ممدوح بإقتراب رأس السنة الجديدة على طريقته الخاصة بعمل إعادة توزيع موسيقي لأغنية Jingle Bells في أقل من دقيقتين من دبي، وإهداه لكل جمهوره وأيضًا لإبن أحد أصدقائه من الهمم من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 
وعلى الجانب الآخر يعيش وحيد حالة من النشاط المكثف هذة الأيام حيث شارك في العديد من الحفلات مع عدد من كبار المطربين في

الوطن العربي، من خلال مشاركته في موسم الرياض بليلة الأوبرا، حيث قدم فاصلًا موسيقيًا على مسرح أبوبكر سالم بقيادة المايسترو مصطفى حلمي حيث قدم وحيد 3 رؤية موسيقية جديدة لمقطوعات وهي بكرة وبعده، أحد روائع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ والتي قدمها عام 1957، وهي من ألحان منير مراد وكلمات حسين السيد والتي قدمها العندليب في فيلم فتى أحلامي، وكان لفيروز نصيب الأسد حيث قدم رؤية موسيقية جديدة لأثنان من أغنياتها وهي آخر أيام الصيفية، والتي قدمتها عام 1975 وهي من ألحان وكلمات الأخوين رحباني، ومن ألحانهم أيضًا أغنية حبيتم بالصيف، والتي قدمتها فيروز لأول مرة هذة الأغنية في 1970 و 1971 في مسرحية يعيش يعيش، وحقق الحفل نجاحًا كبيرًا،كما شارك سعد لمجرد وأنغام في حفلاتهم، ثم أنتقل إلى دبي للمشاركة في أفتتاح مهرجان التسوق مع حسين الجسمي وشيرين والشاب خالد، كما يستعد لعدد آخر من الحفلات.

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