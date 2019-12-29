قبل حفلها.. ميريام فارس توجه رسالة لجمهورها السعودي

وجهت الفنانة ميريام فارس رسالة إلى جمهورها السعودي، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وأعربت ميريام عن شدة حماسها لحفل منتزه الثمامة البري، قائلة: كتير محمسة لألتقي جمهوري الحبيب بالسعودية للمرّة الثالثة، وهذه المرة نحن على موعد

يوم السبت ٤ يناير ٢٠٢٠ في السعودية .. الرياض.

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ومن المقرر أن تحيي ميريام فارس للمرة الثالثة حفلًا غنائيًا بالمملكة العربية السعودية،

ويقام الحفل في منتزه الثمامة البري محمية الملك خالد الملكية، يوم السبت الموافق 4 من شهر يناير المقبل، ويشاركها في الحفل الفنان عبد الله الرويشد، والفنانة أنغام.

يذكر أن الفنانة ميريام فارس طرحت مؤخرًا كليب بعنوان قومي، وهو من إخراج شريف ترحيني، والأغنية من كلمات وألحان يوسف العماني، و توزيع حسام الدين.