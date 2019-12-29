صور.. عادل إمام يكشف كواليس فلانتينو وعلي ربيع: الزعيم يجمعنا

نشر النجم الكبير عادل إمام صورة من كواليس فلانتينو، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر النجم الكبير عادل إمام مع نجوم مسرح فنان.

بدوره نشر الفنان علي ربيع صورة من الكواليس أيضًا عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق عليها، قائلًا: معتقدش أن حد يقدر يجمعنا

في عمل غير الزعيم عادل إمام أنتظرونا ضيوف شرف والله فرحتك اليوم ده عندي بالدنيا وعن الضحك الي حصل كنت حاسس أني فمدرسة المشاغبين عادل إمام يعني الفن المصري.

يذكر أن مسلسل فلانتينو، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام،

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وبطولة كل من عادل إمام، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، رانيا محمود ياسين، سليمان عيد، حمدي الميرغني، وفاء صادق، محمد الكيلاني، علاء عمرو، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، هدى المفتي، طارق الإبياري، إلهام عبدالبديع، بدرية طلبة، محمد عبدالرحمن، مصطفى خاطر.

وتدور أحداث المسلسل حول نور عبدالمجيد الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته، ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.