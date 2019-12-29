كواليس طلاق غادة عادل ومجدي الهواري تشعل التريندات مجددًا

أشعلت الفنانة غادة عادل، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية ومصر، وذلك للمرة الثانية على التوالي خلال أسبوع، بعد أن كشفت عن أسرار جديدة عن طلاقها من المخرج مجدي الهواري.

وأوضحت عادل أنها انفصلت عن زوجها في نهاية 2018، وأن الأمر كان صعب للغاية في البداية، وقالت: "بعد طلاقنا لم نستوعب أن

نتحول من أزواج لأصدقاء بعد كل هذه السنين التي جمعتنا، كان الأمر في البداية صعب ولكن أستطعنا تجاوز الأمر ونحن الآن أصدقاء جدا وأكيد العشرة ما بتهونش".

وتابعت: "الانفصال حلو طالما أن الأزمات بين الطرفين يمكن حلها، وأتواصل مع والد أطفالي بشكل يومي ومستمر ودوره مؤثر في حياتي

Advertisements

الفنية جدًا".

وأضافت عادل أن مجدي الهواري ما زال يدعمها حتى الآن، وأن الفضل يعود له في ما وصلت إليه، وأنه هو السبب الرئيسي في كونها ممثلة، وأنه كان دائمًا يقول لها إنها موهوبة وتستطيع النجاح فى هذا المجال.

وأكدت أنه يوجد صداقة كبيرة بينهما، وأنهما يتبادلان الاتصالات دائما، قائلة: "الانفصال مش حاجة وحشة يا جماعة، لأن كل شخص يحتاج مساحة خاصة في بعض الأحيان". وقالت إنها لا تحسب عمرها أو تغير من نمط ملابسها أو تصرفاتها.