نجوم تألقوا وآخرون خسروا جماهيريتهم

حالة النجاح السينمائى التى شهدها عام 2019، حققت نجاحاً لأبطالها بشكل لافت للانتباه ووضعتهم فى منطقة جديدة فنيا، كان أبرزهم أبطال فيلم «الممر»، وهو فيلم خارج المنافسة، لأنه استطاع أن ينتقل بصناعه إلى مرحلة جديدة من النضوج الفنى خاصة احمد عز ومحمد فراج واحمد فلوكس، وهم 3 نجوم حققوا جماهيرية كبيرة بشخصيات قريبة من القلب جعلت شخصياتهم مميزة،

ومعهم النجم اياد نصار الذى تفوق على نفسه، بثنائية فى عيد الفطر، وثنائية فى عيد الأضحى، واختتمها بالممر ما جعله النجم الأكثر نجاحا فى هذا العام، أيضا كريم عبدالعزيز بفيلميه «الفيل الأزرق 2» و«نادى الرجال السرى» استطاع أن يؤكد النجاح بين الكوميديا والتراجيديا وحقق معادلة من العيار الثقيل.

أما النجم أمير كرارة فوضع اسمه كنقطه انطلاق للنجومية السينمائية بجانب الدراما، ومحمد لطفى أيضا استطاع أن يحقق نجاحا سينمائيا لأول مرة بموضوع مهم يبشر باتجاه المخرجين تجاهه من جديد. على جانب آخر، جاء مستوى أحمد حلمى مخيبا للتوقعات لنجم كبير احتل المركز الأول لسنوات متعددة وأخفق فى اختياراته الأخيرة، ليحتاج إلى إعادة تفكير فى «السيكو دراما» التى يقدمها، وهو نفس ما حدث مع النجم محمد سعد الذى فشل فى فيلمى «محمد حسين» و«الكنز 2».