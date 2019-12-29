أفلام مخيبة للآمال

وعلى جانب آخر جاءت بعض الأفلام المخيبة للآمال فى مستواها وإيراداتها، وضعف الإقبال عليها كانت صفعة لصناعها خاصة فيلم «خيال مآتة» فقد حقق 38 مليونا و380 ألفا فى 18 أسبوعا، وأسند مخرج الفيلم فشله إلى أن المنتج قرر عرضه فى موسم عيد الأضحى ما دفع صناع الفيلم لحذف العديد من المشاهد وتقليص أخرى ليؤثروا على مستوى الفيلم الذى خرج بمستوى سيئ فى النهاية.

أيضا الجزء الثانى من فيلم «الكنز» الذى حقق 6 ملايين و136 ألفا فى 18 أسبوعا، حالة فيلم «الكنز» مثلت حدثا غير مسبوق فى السينما المصرية من حيث الطموح

الذى تميزت به، الفكرة غير المطروقة، هذا الكم من الأبطال، السيناريست عبدالرحيم كمال الذى حقق نجاحا تليفزيونيا كبيرا، والأهم من كل ذلك، اسم شريف عرفة، ورغم كل ذلك الفيلم لم يحقق النجاح المتوقع منه.

«حملة فرعون» فيلم الأكشن الذى ضم ممثلين أجانب 18 مليونًا، وهو ما مثل صفعة للسبكى أيضا الذى اعتمد على 4 نجوم من أكبر نجوم العالم منهم تايسون وهو صاحب أكبر حملة دعاية فى الموسم ورغم ذلك لم يحقق النجاح الكبير.

ويحسب لهذا الموسم أنه الأقل عددا فى الأفلام الأقل تكلفة منذ سنوات طويلة، حيث حقق فيلم «الطيب والشرس والقبيحة» 989 ألفا فى 10 أسابيع، وفيلم «بين بحرين» بمبلغ 49 ألفا فقط فى أسبوع، و«انت إيه» بمبلغ 162 ألفا فى 18 أسبوعا، و«لما بنتولد» بتحقيقه مبلغ 467 ألفا. وفيلم «أنت حبيبى وبس» محققا ثلاثة ملايين و619 ألفا فى 18 أسبوعا.

أما فيلم محمد حسين لمحمد سعد فلم تتخط ايراداته 2 مليون ومثل سقطة جديدة فى تاريخ محمد سعد، وخلال شهر ديسمبر الحالى، عرض فيلمان يوم 11 كافتتاح لموسم رأس السنة، أولهما «استدعاء ولى عمرو» بطولة حورية فرغلى والذى حقق فى أول أسبوع 242 ألفا و733 جنيها، ويليه فيلم الرعب «بيت ست» محققا 200 ألف و740 جنيها فى أسبوعه الأول.