قفزة فى تاريخ السينما

السمة الأساسية للافلام هذا العام كانت الارتفاع الكبير فى الايرادات، فهذا العام هو الأعلى فى جمع الايرادات على مدار الاعوام الماضية وبرصد اكثر الافلام التى حققت ايرادات يعتبر فيلم «الفيل الأزرق 2» الاعلى خلال العام، حيث حقق إيرادات بلغت 103 ملايين و518 ألفًا و813 جنيهًا، بعد 19 أسبوعًا من عرضه ليسجل أعلى إيرادات فى تاريخ السينما المصرية، ويضم نفس فريق عمل الجزء الأول وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبدالعزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى ومروان يونس، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، وتبدأ الأحداث بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقى هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.

أما فيلم «ولاد رزق 2» فجاء فى المركز الثانى بعد كسره حاجز 100 مليون جنيه إيرادات فى شباك التذاكر منذ طرحه، وهو بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد

داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج «سينرجى فيلمز» لمديرها أحمد بدوى، وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

وصل فيلم «كازابلانكا» إلى مجمل إيرادات بلغت 80 مليون جنيه منذ طرحه فى موسم عيد الفطر المبارك، وهو أحد أهم أفلام الأكشن خلال العام، ووصل إلى معادلة جيدة جدًا بين المستوى الفنى الجيد بالنسبة لنوعه وإرضاء ذوق الجماهير، حيث تم تنفيذ الأكشن بين المغرب وايطاليا بمستوى مميز وعال جدا كان ايضا انطلاقة للمشاركين فيه.

وهو تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة «سينرجى فيلمز» و«الطاهر برودكشن» و«تالنت»، وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبدالجليل، اياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم

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مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرون.

تدور أحداث الفيلم فى إطار الإثارة والتشويق حول ثلاثة أصدقاء هم عمر المر، عرابى، رشيد يشكلون عصابة للسطو على السفن، يُطلق عليهم «هجامين البحر»، يتم تكليفهم بمهمة خطيرة ضد رجال المافيا، وهى السطو على شحنة ألماس كبيرة، ولكن «عرابى» يقرر تنفيذ العملية لحسابه الشخصى، ويهرب إلى المغرب، فتبدأ تصفية الحسابات والمعارك الضارية.

أما «نادى الرجال السرى» فحقق 59 مليون جنيه، وعرض فى موسم ضعيف الاقبال وهو موسم رأس السنة، ويعتبر انجازا حقيقيا، خاصة ان نجاح الفيلم جعل المنتجين يعيدون النظر فى هذا الموسم، ما جعلنا نقرأ عن عدة أفلام كبيرة الإنتاج ولممثلين من الصف الأول ستُعرض خلال هذا الموسم فى 2020، ويمكن اعتبار هذا هو النجاح الأكبر لهذا الفيلم، إذ سنخرج أخيرًا من حيز أفلام عيدى الفطر والأضحى، ويأتى فيه الفنان كريم عبدالعزيز بفيلم آخر فى مؤخرة الخمس الأوائل كما هو فى الصدارة، وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى حول مكان ما يقرر بعض الرجال التجمع فيه، ويطلقون عليه (نادى الرجال السري) حيث يساعد طبيب الأسنان أدهم (كريم عبدالعزيز) مجموعة من أصدقائه الرجال فى الانضمام إلى النادى، وذلك عقب أن تتصاعد علاقته مع زوجته (غادة عادل) بعد زواج استمر ﻷكثر من 10 سنوات، وتصاب بفجوة كبيرة، وتلجأ لمراقبته طوال الوقت فى مفارقات كوميدية.

وهو تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوى، بطولة كريم عبدالعزيز، وماجد الكدوانى ونسرين طافش، وبيومى فؤاد ودينا فؤاد، وأحمد فتحى.