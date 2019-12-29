الممر: الذى أدهش الشارع المصرى

لعل عودة السينما لانتاج افلام حربية من جديد مثل فيلم «الممر» كان الحدث الأكبر على مدار العام، حيث يمثل الفيلم عودة للدراما السينمائية المؤججة للمشاعر الوطنية بعد آخر فيلم «يوم الكرامة» الذى تم انتاجه عام 2004، وكان اخر ظهور حقيقى للانتاج التليفزيونى السينمائى، ولعل الايرادات التى حققها فيلم الممر، والتى وصلت إلى 80 مليون جنيه قبل عرضه تليفزيونيا، فتحت شهية العديد من المنتجين السينمائيين للاعلان عن خوضهم تجارب سينمائية جديدة تتناول حياة اصحاب

البطولات وشهداء الواجب الوطنى، الفيلم لم يكن نجاحه فقط فى الايرادات، لكنه اول فيلم يتم انتاجه سينمائيا ويعرض فى نفس توقيت عرضه على شاشات القنوات الفضائية وعلى منصة Watch It مع الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيدة، وفى قاعات السينما الحكومية مثل الاوبرا وقاعات وزارة الثقافة المختلفة، ما يؤكد أن الفيلم شاهده عدد كبير جدا من الجمهور المصرى، وهو يتناول قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذى يُدعى «نور»، ويناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف. ومثل الفيلم نجاحا لكل المشاركين فيه بدءا من احمد عز والذى يعتبر الفيلم نقطة تحول حقيقية فى حياته وحتى شريف عرفة الذى اعتلى منصة المخرجين الأبرز فى مصر فى الآونة الاخيرة بهذا الفيلم وأيضا النجوم إياد نصار وأحمد فلوكس وأحمد صلاح حسنى وأحمد رزق ومحمد الشرنوبى ومحمود حافظ ومحمد جمعة وأسماء أبو اليزيد، خاصة محمد فراج، كل منهم تحول الفيلم لعلامة فارقة فى مشواره السينمائى.