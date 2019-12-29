ميرنا وليد - بيروت - شكر الممثل التونسي ​ظافر العابدين​ مشاهدي مسلسله "عروس بيروت"، مشيرا الى انهم السبب في نجاحه، وقدم لهم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ورأس السنة الميلادية.

وقال ظافر على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: :"شكرا شكرا لكل الناس اللي تابعت مسلسل عروس بيروت، لمدة 4 شهور، دعمكم مهم جدا لينا، ومن غير دعمكم وتشجيعكم، المسلسل مكنش نجح بالطريقة اللي نجح بيها، وبستغل الفرصة أشكر أصدقائي وزملائي، وأقولكم كل عام وأنتم بخير، عام سعيد، ونشوفكم في السنة الجديدة بأعمال أخرى" .

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كانت هذه تفاصيل خبر ظافر العابدين برسالة لمشاهدي "عروس بيروت" ولزملائه واصدقائه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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