حلا شيحة تهنئ أشرف زكي بعيد ميلاده-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - توجهت الممثلة المصرية ​حلا شيحة​ بالتهنئة لنقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي، وذلك بمناسبة عيد ميلاده.

ونشرت حلا على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي صورة له برفقة زوجته الممثلة المصرية روجينا، وعلّقت عليها قائلة: "أشرف زكي الجميل بزيادة كل سنة وأنت طيب ويا رب يسعدك دايمًا زي ما بتسعد اللي حواليك ويارب 2020 تبقي وش الخير عليك وعلي روجينا والولاد ودايمًا من نجاح لنجاح".

الجدير ذكره ان حلا شيحة شاركت مؤخرا في مسلسل "زلزال" مع الفنان المصري محمد رمضان.

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