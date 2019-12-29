محمد منير يؤجّل حفله..والسبب؟

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الفنان المصري ​محمد منير​ تأجيل حفل رأس السنة الذي كان سيحييه في منطقة القطامية في مصر، نظرا لتعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وكتب محمد منير على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "جمهوري الغالي والحبيب.. كنت على شوق أن ألتقي بكم لنحتفل كما تعودنا سوياً بالعام الجديد في حفل رأس السنة، ولكنها إرادة الله!!.. ونظراً لإصابتي بوعكة صحية فقد تقرر تأجيل الحفل، على وعد بتحديد موعد لحفل جديد في القريب العاجل، فور تماثلي للشفاء، كل عام وأنتم بخير وفي أطيب حال".

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