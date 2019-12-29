مريم أوزرلي وعدّة عروض من هوليوود

ميرنا وليد - بيروت - افادت وسائل اعلامية تركية ان النجمة التركية ​مريم أوزرلي​ تلقت عدة عروض من هوليوود ، بعد تحضيرها لفيلمها الأميركي "Bruised". وستذهب في الايام القليلة المقبلة الى لوس انجلوس لاجراء عدد من المقابلات، الا ان مريم لم تعلّق بعد على هذا الخبر ولم تكشف اي تفاصيل عن الأعمال التي تلقتها.

الجدير ذكره ان مريم أوزرلي كانت قد تلقت مؤخرا عرض ضخم لتنضم لمسلسل "المنفصلين"، الا انها رفضت، ويعود سبب ذلك هو انها تريد التمثيل في مسلسل جديد سيعرض على احدى منصات الإنترنت.

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