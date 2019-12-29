ناهد السباعي تبتعد عن الضغوط المهنية وتمارس "اليوغا"-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ​ناهد السباعي​ صورة جديدة لها وهي وهي تمارس "اليوغا"، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، اذ انها ارادت الابتعاد قليلا عن التوتر والضغوط المهنية لتحافظ دائما على الإيجابية التي تمتلكها.

وظهرت ناهد في الصورة بجسم رشيق مرتدية الملابس الخاصة بهذا التمرين.

وكانت اكدت ناهد السباعي لموقع الفن أن فيلمها الأخير الذي يحمل اسم "اللعبة أمريكاني" طرح في دور السينما ولم يشعر به أحد، حيث عرض قبل شهر رمضان الماضي بأسبوع واحد فقط وبدون أي دعاية، مشددة على أنه تعرض للظلم، متمنية أن يأخذ فرصته عند العرض على شاشة التليفزيون.

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