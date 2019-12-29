سهر الصايغ برسالة مؤثرة لوالدها الراحل-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - وجهت الممثلة المصرية ​سهر الصايغ​ رسالة لوالدها الذي توفي في الفترة القصيرة الماضية، اذ انها نشرت صورة له على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّقت عليها قائلة: "ربنا يرحمك ويغفرلك ويجعل مثواك الجنة يا غالي ..الف رحمة ونور عليك ... ارجو الدعاء وقراءة الفاتحة على روح والدي الغالي دكتور محمد الصايغ⁦ ⁩⁦." إلى لقاء في الجنة ان شاء الله .

من ناحية أخرى، تواصل الصايغ تصوير مسلسل "النهاية"، فكرة يوسف الشريف، ومن تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، ومن بطولة يوسف الشريف وعمرو عبد الجليل.

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