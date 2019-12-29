تراند اليوم : متابع يطلب الزواج من مي سليم علني علي السوشيال ميديا-شاهد

نشرت الفنانة مي سليم مجموعه من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرتمي سليم بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانا أسود مكشوف الساق، واعتمدت على شهرها المنسدل على كتفيها.

وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنانةمي سليم مع الصورة، وجاءت التعليقات بين النقد والغزل: “منين الحلاوه و الكريزما دي……ماشاء الله” _ “افتكرتك ممثله امريكيه اللوك وموود الصوره وجمالك مش انتي خالص وحده ثانيه” _ “أمنية حياتي تكوني من نصيبي بيشرفني اطلب ايدك يا اميرة”.

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة مى سليم مسلسل “حواديت الشانزليزيه” من تأليف أيمن سليم، ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، ويشارك في ‏بطولته ‏إياد نصار، وإدوارد، ومي سليم، وإنجي المقدم، وداليا مصطفى، وأماني كمال.

وتدور أحداث المسلسل فى 45 حلقة، حيث يرصد فترة زمنية معينة وهى فترة الخمسينيات لإبراز ملامح الجمال فى تلك الفترة من خلال مناقشة عدد من القضايا خاصة الطبقات المتوسطة والفقيرة والباشوات والفنانين؛ إضافة إلى رصد حالة الشر التى لم يتم تسليط الضوء عليها.