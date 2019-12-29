تراند اليوم : لأسباب صحية.. إلغاء حفلة محمد منير في رأس السنة

اعتذر الفنان محمد منير، عن إحيائه حفل رأس السنة، هذا العام، ووجه رسالة اعتذار لجمهوره، مرجعًا السبب إلى مروره بوعكة صحية.

وقال الكينج محمد منير في رسالته: «جمهورى الغالى والحبيب.. كنت على شوق أن ألتقى بكم لنحتفل كما تعودنا سوياً بالعام الجديد في حفل رأس السنة، ولكنها إرادة الله!!.. ونظراً لإصابتى بوعكة صحية فقد تقرر تأجيل الحفل، على وعد بتحديد موعد لحفل جديد في القريب العاجل، فور تماثلى للشفاء، كل عام وأنتم بخير وفى أطيب حال».

كن الفنان محمد منير قد أحيى حفلين خلال الفترة الماضية وقام بالغناء خلالهما جالسًا على كرسي متحرك.

وبرر «منير» ذلك بمعاناته من مشاكل في مفصل الحوض، موجهًا رسالة للجمهور: «عمر ما ده هيوقفني عن الغناء».