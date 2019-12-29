ديمة بياعة وقصي خولي في فيلم بمواصفات هوليوود!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الممثلة السورية ديمة بياعة عن خطوتها الكبيرة التي ستكون الأولى من نوعها في المجال السينمائي بحسب ما وصفتها، معلنة عن أن مواطنها الممثل قصي خولي سيكون إلى جانبها.

وفي التفاصيل التي كشفتها بياعة، فإن العمل سيكون مختلفا وخارج حدود التوقعات ويشبه أفلام هوليوود لكن بإنتاج عربي، ولكنه لا يزال في طور التحضير ومرحلة الكتابة حيث ستتعاون فيه مع المنتج مجد جعجع، مؤكدة أنه يتطلب الكثير من الجهد والعمل على الصعيد النفسي وبحاجة إلى أن تعمل بشكل كبير على جسمها ولياقتها، ومن المتوقع أن يبدأ تصويره في نيسان/إبريل القادم.

فيما لم يعلق النجم السوري قصي خولي على هذه الأخبار وعما إذا كان فعلا سيشارك في العمل، ولكنه ظهر مؤخرا عبر حسابه على إنستغرام سعيدا بعدما تخطى عدد متابعيه حاجز الـ 4 ملايين متابع، إذ كتب في منشور خاص قائلا: "من أهم الأشياء في الحياة، العائلة والحب. العائلة تعني أن نكون دائما جنب بعض وندعم بعض، لذا أحب أن أقول لعائلتي التي اصبحت أربع مليون شكرا من قلبي أنكم كنتم دائما معي الى جانبي وتدعمونني"، وأرفقه بصورة أعدت خصيصا لهذه المناسبة.

من جهة أخرى، يستعد قصي خولي لتصوير مسلسل “2020” خلال الأيام المقبلة، حيث سيجدد التعاون في بطولة العمل مع النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، بعدما ظهرا سويا في مسلسل "خمسة ونص" خلال شهر رمضان الماضي.

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وبالعودة إلى ديمة بياعة فتجدر الإشارة إلى أن آخر أعمالها كان في موسم رمضان الماضي حيث شاركت في مسلسل "سلاسل دهب" إلى جانب الممثلة شكران مرتجى وعدد من النجوم السوريين.

كما كشفت ديمة منذ فترة في لقاء صحفي عن موقفها من الظهور مع طليقها تيم حسن في عمل مشترك، إذ قالت ردا على سؤال عن مدى تقبلها الأمر، أنها لا ترفض ذلك وأن ذلك يعتمد على الدور الذي يعرض عليها، مع الإشارة إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار الفن والتمثيل.

لكن وضعت شرطا لذلك، إذ قالت: "أنا أرحب بالعمل مع تيم، ولكن في حالة واحدة، وهي وجود السيناريو المناسب لنا، الذي يضيف لكل منا، فإذا وجدنا هذا السيناريو فلن نتردد في المشاركة في بطولته".