رونالدو يرتدي مجوهرات بنحو مليون دولار في دبي.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ظهر نجم الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، بيد براقة أثناء تواجده بأحد المؤتمرات الرياضية في دبي، حيث ارتدى أكثر من قطعة مجوهرات ثمينة بقيمة وصلت لـ900 ألف دولار.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن رونالدو ظهر وهو يرتدي ساعة روليكس مرصعة بالألماس بقيمة 543 ألف دولار وخاتم الماس بفص أصفر تبلغ قيمته 286 ألف دولار وخاتم آخر من الألماس كان يرتديه في إصبع الزواج تبلغ قيمته 71 ألف دولار.

وتألق كريستيانو الذي يعتبر واحدا من النجوم الأعلى أجرا في العالم بهذه المجوهرات الماسية خلال حلقة نقاشية في الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر دبي الدولي للرياضة.

وخلال هذا المؤتمر، أعلن كريستيانو أنه سوف يعتزل اللعب إذا لم يستجب جسده بطريقة صحيحة وإيجابية معه وسيتحتم عليه حينها ترك الملعب واعتزال اللعب، وأضاف أنه بعد اعتزاله سيعمل على تثقيف نفسه ومن الممكن أن يفكر في الظهور في أحد الأفلام السينمائية.

وتعتبر ساعات الرولكس التي ارتدى إحداها رونالدو من أغلى الساعات في العالم والساعة التي ظهر بها مصنوعة من الذهب الأبيض من فئة الـ18 قيراطا و30 قيراطا من الألماس.

Advertisements

الجدير بالذكر أن كريستيانو يمتلك ساعة فرانك نولر النادرة التي تقدر قيمتها بـ 1.71 مليون دولار، وهو أيضا سفير للعلامة التجارية Jacob&Co منذ عام 2013، ووفقا لتقرير صادر عن مجلة " فوربس" فإنه يمتلك أيضا ساعة توربيلون الماسية التي تصل قيمتها إلى 20 مليون دولار، حيث كان سفيرا لعلامتهم التجارية في وقت سابق وكان يتلقى بانتظام هدايا فاخرة وباهظة الثمن من الشركة.

وليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها كريستيانو الجدل بساعاته ومجوهراته الباهظة، حيث ظهر في العام الماضي خلال المؤتمر الصحفي لنادي يوفنتوس وهو يرتدي ساعة فاخرة مرصعة بالألماس الأبيض والزمرد تجاوز سعرها المليون ونصف المليون دولار.

وفي عام 2019 اختاره إنستغرام من الشخصيات الأعلى ربحا في العالم من خلال التطبيق، حيث بلغت أرباحه 47.7 مليون دولار ولديه أكثر من 194 مليون متابع على صفحته الرسمية، وفي العام الماضي أصبح أول لاعب يسجل 400 هدف عبر أكبر خمس بطولات في أوروبا.