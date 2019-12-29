شكرا لقرائتكم خبر عن ريم البارودى تهنئ بطلة فيلم الفلوس: ألف مبروك يا زينة السينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانة ريم البارودى، النجمة زينة بمناسبة فيلمها الجديد "الفلوس"، مع النجم تامر حسنى، الذى طُرح بدور العرض قبل عدة أيام وحقق إيرادات كبيرة حتى الآن.

ريم البارودى، هنأت زينة من خلال "بوست" عبر "إنستجرام"، حيث نشرت صورة زينة، وعلقت عليها قائلة: "ألف مليون مبروك يازينة السينما المصرية فيلم الفلوس.. أيه حلاوتك وشياكتك ده.. على الهادى يا زبادي.. سعيدة جدًا أنى دخلته فى دولة عربية.. عمان مسقط ويبقي مفيش أماكن.. ألف مبروك يا حبيبتى"



زينة

ويحتل فيلم "الفلوس" المرتبة الأولى فى أعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم توزيعه على 255 دور عرض على مستوى الوطن العربى من ضمنهم 105 داخل مصر، ليصبح تامرحسنى أعلى فنان مصرى يحقق إيرادات بالخليج والدول العربية.



ريم البارودى