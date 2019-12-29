ريم البارودى تهنئ بطلة فيلم الفلوس: ألف مبروك يا زينة السينما المصرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانة ريم البارودى، النجمة زينة بمناسبة فيلمها الجديد "الفلوس"، مع النجم تامر حسنى، الذى طُرح بدور العرض قبل عدة أيام وحقق إيرادات كبيرة حتى الآن.
ريم البارودى، هنأت زينة من خلال "بوست" عبر "إنستجرام"، حيث نشرت صورة زينة، وعلقت عليها قائلة: "ألف مليون مبروك يازينة السينما المصرية فيلم الفلوس.. أيه حلاوتك وشياكتك ده.. على الهادى يا زبادي.. سعيدة جدًا أنى دخلته فى دولة عربية.. عمان مسقط ويبقي مفيش أماكن.. ألف مبروك يا حبيبتى"
زينة
ويحتل فيلم "الفلوس" المرتبة الأولى فى أعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم توزيعه على 255 دور عرض على مستوى الوطن العربى من ضمنهم 105 داخل مصر، ليصبح تامرحسنى أعلى فنان مصرى يحقق إيرادات بالخليج والدول العربية.
ريم البارودى
وكان قد أقيم عرض خاص للفيلم يوم الثلاثاء الماضى، وحضر العرض نجوم الفيلم وعلى رأسهم تامر حسنى، وزينة، وخالد الصاوى وعائشة بن أحمد، والمخرج سعيد الماروق، والراقصة جوهرة، وعدد كبير من الفنانين، ومنهم على ربيع وهنا الزاهد، والإعلامية بوسى شلبى، وأحمد جمال سعيد، والإعلامى يحيى حمزة، والفنانة حلا شيحة، والنجم حكيم، والفنان أكرم حسنى، هشام ماجد، عمر السعيد، مينا عطا، جلال الزكى، ياسمين البشبيشى، المؤلف محمد عبد المعطى وزوجته فرح على، وعدد كبير من الفنانين.
وانطلق الفيلم فى دور العرض السينمائية بدءًا من يوم الأربعاء بـ100 نسخة، وتدور أحداث العمل حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا- زينة، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.
فيلم "الفلوس" قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم.
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